Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трампу грозит конфликт интересов из-за расширения его бизнеса

NBC: Трампу угрожает конфликт интересов из-за его бизнес-империи

close
Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп вернется через четыре года в Белый дом с увеличившейся бизнес-империей и без какой-либо конкретики относительно предотвращения возможного конфликта интересов. Об этом сообщает NBC News.

«Его бизнес-империя будет значительно расширена, а обещаний о том, как он намерен избегать конфликта интересов, станет заметно меньше», — сообщает телеканал.

Отмечается, что после первого президентского срока Трамп значительно расширил свой бизнес, занявшись криптовалютой, социальными сетями, новыми гольф-клубами и даже духами и гитарами.

Эксперты предупреждают, что обширные бизнес-интересы Трампа могут стать источником конфликта интересов, так как его назначенцы будут регулировать отрасли, связанные с бизнесами Трампа. Его переходная команда пока не ответила, как будут действовать правила в будущем.

21 ноября сообщалось, что Трамп анонсировал продажу серии эксклюзивных гитар «45», на которых будет лозунг его предвыборной кампании.

Ранее Трамп прокомментировал «доминирующее» рукопожатие с Макроном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами