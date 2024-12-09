Трампу грозит конфликт интересов из-за расширения его бизнеса

Избранный президент США Дональд Трамп вернется через четыре года в Белый дом с увеличившейся бизнес-империей и без какой-либо конкретики относительно предотвращения возможного конфликта интересов. Об этом сообщает NBC News.

«Его бизнес-империя будет значительно расширена, а обещаний о том, как он намерен избегать конфликта интересов, станет заметно меньше», — сообщает телеканал.

Отмечается, что после первого президентского срока Трамп значительно расширил свой бизнес, занявшись криптовалютой, социальными сетями, новыми гольф-клубами и даже духами и гитарами.

Эксперты предупреждают, что обширные бизнес-интересы Трампа могут стать источником конфликта интересов, так как его назначенцы будут регулировать отрасли, связанные с бизнесами Трампа. Его переходная команда пока не ответила, как будут действовать правила в будущем.

21 ноября сообщалось, что Трамп анонсировал продажу серии эксклюзивных гитар «45», на которых будет лозунг его предвыборной кампании.

Ранее Трамп прокомментировал «доминирующее» рукопожатие с Макроном.