Трамп собрался продавать эксклюзивные гитары

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп анонсировал продажу серии эксклюзивных гитар «45», на которых будет лозунг его предвыборной кампании. Об этом избранный президент на своей странице в соцсети Truth Social.

Он рассказал, что гитары украшены культовой фразой «Make America Great Again», которая выгравирована перламутровой краской на грифе, и цифрой 45 на головке грифа, которая обозначает прошлый срок президентства Трампа.

Он отметил, что из произведенных 1,3 тыс. экземпляров в продажу выпустят лишь 1 275 штук. При этом на 275 инструментах он оставил свой автограф — из них уже 125 доступны покупателям.

Стоимость гитар начинается от тысячи долларов, а гитара с личной подписью Трампа обойдется покупателям в $10-10,5 тыс. Доставка гитары займет в среднем 2-3 недели, а в случае предзаказа срок увеличится до 5-6 месяцев.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Сами выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Ранее в США сторонников Трампа назвали террористами.