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Трамп собрался продавать эксклюзивные гитары

Трамп анонсировал продажу серии гитар с лозунгом «Сделаем Америку вновь великой»

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Jonathan Drake/Reuters

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп анонсировал продажу серии эксклюзивных гитар «45», на которых будет лозунг его предвыборной кампании. Об этом избранный президент на своей странице в соцсети Truth Social.

Он рассказал, что гитары украшены культовой фразой «Make America Great Again», которая выгравирована перламутровой краской на грифе, и цифрой 45 на головке грифа, которая обозначает прошлый срок президентства Трампа.

Он отметил, что из произведенных 1,3 тыс. экземпляров в продажу выпустят лишь 1 275 штук. При этом на 275 инструментах он оставил свой автограф — из них уже 125 доступны покупателям.

Стоимость гитар начинается от тысячи долларов, а гитара с личной подписью Трампа обойдется покупателям в $10-10,5 тыс. Доставка гитары займет в среднем 2-3 недели, а в случае предзаказа срок увеличится до 5-6 месяцев.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Сами выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Ранее в США сторонников Трампа назвали террористами.

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