Великобритания приостановит все программы помощи Грузии

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что страна приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с правительством республики. Об этом пишет Reuters.

«В свете текущих событий Великобритания немедленно приостановит всю программную поддержку грузинского правительства, ограничит сотрудничество в области обороны и взаимодействие с представителями партии «Грузинская мечта», — говорится в заявлении Лэмми.

Он также осудил столкновения полиции с демонстрантами, выступающими за Евросоюз, назвав их «шокирующими». Глава МИД Великобритании призвал к соблюдению европейских демократических норм и свобод.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее Швеция приостановила сотрудничество с Грузией.