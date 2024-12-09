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В США заявили, что правительство Украины пришло к власти в результате переворота

Экс-посол США Мэтлок: Украина — одно из самых недемократичных государств

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина является одной из самых недемократичных стран. Об этом заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в интервью на YouTube-канале Duran.

«Украина — одно из самых недемократичных государств», — заявил он.

По словам Мэтлока, правительство страны пришло к власти в результате переворота.

До этого британский журнал The Economist писал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис Зеленского отрицает, что готовится к предстоящей избирательной кампании, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что она состоится».

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

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