Украина является одной из самых недемократичных стран. Об этом заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в интервью на YouTube-канале Duran.

«Украина — одно из самых недемократичных государств», — заявил он.

По словам Мэтлока, правительство страны пришло к власти в результате переворота.

До этого британский журнал The Economist писал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис Зеленского отрицает, что готовится к предстоящей избирательной кампании, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что она состоится».

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее Виктор Бут предсказал судьбу Зеленского.