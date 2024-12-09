МИД РФ: Запад услышал сигнал в виде планов передать «Орешник» Белоруссии

Западные страны должны были услышать сигнал России в виде планов передать Белоруссии ракету «Орешник». Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, представителя дипведомства цитирует РИА Новости.

«Безусловно, [Запад] услышал, потому что сигнал, поданный по указанию президента... в виде испытательного боевого применения этого комплекса, более чем четок, более чем содержателен и информативен», — сказал дипломат.

По мнению Галузина, сигналы России были восприняты «очень серьезно».

6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Как сказал глава государства, Москва может направить данные ракеты в соседнюю республику уже во второй половине 2025 года.

В генштабе Белоруссии заявили, что размещение «Орешника» в Белоруссии представляет собой одну из мер стратегического сдерживания западных стран.

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