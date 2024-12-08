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В Белоруссии предупредили о жестком ответе в случае актов агрессии

Минобороны Белоруссии: Минск готов к жесткому ответу на возможные акты агрессии

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Global Look Press

Правительство Белоруссии готово дать жесткий ответ, если со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых странами Запада, будет зафиксирована угроза. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики Валерий Ревенко в эфире телеканала СТВ.

Помощник главы ведомства отметил, что в настоящее время в соседних государствах создаются незаконные вооруженные формирования. Некоторые из них, по словам Ревенко, состоят из граждан республики. Они озвучивают угрозы, согласно которым формирования «могут совершить какой-то определенный акт агрессии» в отношении Белоруссии, уточнил глава департамента.

«Такая угроза существует, мы это учитываем. И мы готовы к парированию всех угроз. Жестко. Это будет жестко», — сказал Ревенко.

6 декабря министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минску будет легче вести диалог с партнерами после того, как в республике разместят комплекс «Орешник».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия и Белоруссия вместе защищают историческую правду.

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