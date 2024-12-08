Тяжелая ситуация в Европе стала результатом политики США, а не РФ и ее президента Владимира Путина. Об этом пишет издание Strategic Culture.

По словам автора статьи, заявления о том, что разрыв связей с Москвой может помочь европейским странам обеспечить свою безопасность, являются ложью. Тем не менее многие жители государств региона поверили этим высказываниям.

«На самом деле, это приближает нас все ближе к третьей мировой войне. И за это я виню США гораздо больше, чем РФ», — подчеркнул обозреватель.

Он обратил внимание, что в западных державах принято во всех бедах обвинять российское руководство. При этом обычные жители Европы в последнее время начали меньше доверять СМИ, так как заметили различия между их повесткой и реальным положением дел.

«Безжалостная лавина государственной пропаганды выставляет Путина самым ужасным злодеем всех времен. <...> Европейские лидеры утратили способность ясно и беспристрастно смотреть на стратегический ландшафт и ставить интересы своих стран на первое место», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что с 2014 года политики в государствах Европы активно поддерживают стремление Демократической партии США нанести РФ поражение. Но разрыв их отношений с Москвой принес пользу исключительно Вашингтону, и теперь избранный американский президент Дональд Трамп может усугубить ситуацию путем отказа от оказания помощи Киеву.

Ранее западные эксперты предупредили о риске разрастания конфликта на Украине до мировой войны.