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Глава «Роснефти» заявил о ключевой роли нефти и газа в обеспечении энергобезопасности

Глава «Роснефти» Сечин: мир далек от пика спроса на ископаемое топливо

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Мир еще далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

«На нефть приходится более 30% мирового потребления энергии, на газ – 22%, а на уголь – 25%», — отметил он.

Сечин добавил, что, по прогнозам Bank of America, благодаря экономическому росту в развивающихся странах годовой прирост потребления энергии увеличится 9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Также глава «Роснефти» отметил, что инвестиционный банк PJMorgan ожидает увеличение мирового спроса на нефть на 6 млн баррелей в сутки к 2035 году.

«Это означает, что нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности», — сказал Сечин.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.

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