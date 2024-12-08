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СМИ узнали о неудачной попытке главы офиса Зеленского встретиться с госсекретарем Трампа

NV: Ермак хотел встретиться с кандидатом в госсекретари Рубио, но тот отказался

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак во время поездки в США хотел встретиться с кандидатом в госсекретари в новой американской администрации Марком Рубио , но тот отказался. Об этом сообщает издание NV со ссылкой на источники.

«С ним планировалась встреча... я даже сформулирую так: хотели с ним встречи. Ермак вообще хотел поехать в Америку, общаться с окружением Трампа сразу после выборов в США, в первую же неделю, но тогда не удалось сформировать встречи», — рассказала обозреватель Юлия Забелина.

Она добавила, что у некоторых должностных лиц были вопросы, почему Украину представляет именно Ермак.

Накануне СМИ сообщили, что глава офиса Зеленского предложил команде следующего американского лидера помочь Украине вернуть территории по границе 2022 года. По словам источников, понимания в команде Трампа эта идея не нашла. Не понравилась представителям американского политика и мысль о членстве Украины в НАТО, к которой они отнеслись «очень прохладно, очень негативно». NV утверждает, что уходящая администрация США с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном тоже не одобряет эту инициативу.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского хочет «политически нейтрализовать» Залужного.

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