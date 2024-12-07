Ермак не смог договориться с командой Трампа по границам Украины и членству в НАТО

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил команде следующего американского лидера Дональда Трампа помочь Украине вернуть территории по границе 2022 года. Об этом пишет издание «НВ» со ссылкой на источники.

По их словам, понимания в команде Трампа эта идея не нашла. Не понравилась представителям американского политика и мысль о членстве Украины в НАТО, к которой они отнеслись «очень прохладно, очень негативно». «НВ» утверждает, что уходящая администрация США с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном тоже не одобряет эту инициативу.

Одна из журналисток, которая была в США во время визита главы офиса Зеленского, рассказала, что команда Трампа осталась «не совсем довольна» его описанием ситуации на фронте, потому что благодаря разведке имела больше данных о происходящем там, чем украинский чиновник.

«У них есть реальная ситуация, а им рассказывают немножко такую, украшенную», — сказала журналистка.

Как отмечает издание, накануне встречи представители Трампа собрали данные о Ермаке, в которых были «определенные негативные моменты». В итоге его контакты с американской стороной были недолгими и не привели к каким-либо решениям.

Согласно публикации, Трамп выступает против посредников по Украине и намерен лично вести переговоры.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского хочет «политически нейтрализовать» Залужного.