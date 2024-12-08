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Пентагон сделал заявление об американских войсках в Сирии

Пентагон: США сохранят свое присутствие на востоке Сирии после падения Дамаска

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США сохранят свое присутствие в восточной части Сирии на фоне взятия Дамаска под контроль боевиками, целью Вашингтона является окончательное поражение «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом заявил заместитель помощника министра обороны по делам Ближнего Востока Дэниел Шапиро, передает Reuters.

По его словам, никто не должен «проливать слезы» по поводу свержения в Сирии президента Башара Асада.

Все стороны продолжающегося конфликта в Сирии Шапиро призвал защищать гражданское население и уважать международные нормы.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

В этот же день под контроль повстанцев перешли крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск.

Сообщалось, что в Сирии работают над передачей власти переходному правительству.

Ранее посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму.

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