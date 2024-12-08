Премьер Сирии обратился к гражданам на фоне захвата Дамаска террористами

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил на фоне контроля террористами в Сирии Дамаска, что находится дома, у него нет планов покидать его. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем», — подчеркнул он.

Он также отметил, что жители Сирии не должны наносить какой-либо ущерб государственной собственности.

До этого сообщалось, что президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Телеканал Al Hadath сообщал, что боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском. По данным СМИ, террористы достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру государственного телевидения Сирии.

Проправительственная радиостанция Sham FM также сообщала, что в столице слышны звуки взрывов.

Незадолго до этого стало известно, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.

Ранее подразделения армии Сирии покинули центр Дамаска.