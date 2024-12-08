Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Сирии обратился к гражданам на фоне захвата Дамаска террористами

Al Arabiya: премьер Сирии призвал не наносить ущерб госсобственности

close
Mahmoud Hasano/Reuters

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил на фоне контроля террористами в Сирии Дамаска, что находится дома, у него нет планов покидать его. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем», — подчеркнул он.

Он также отметил, что жители Сирии не должны наносить какой-либо ущерб государственной собственности.

До этого сообщалось, что президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Телеканал Al Hadath сообщал, что боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском. По данным СМИ, террористы достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру государственного телевидения Сирии.

Проправительственная радиостанция Sham FM также сообщала, что в столице слышны звуки взрывов.
Незадолго до этого стало известно, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.

Ранее подразделения армии Сирии покинули центр Дамаска.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами