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«Криптоцарь» Сакс войдет в новую администрацию США от команды Маска

Дэвид Сакс войдет в новую администрацию США как член команды Маска

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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнесмен Дэвид Сакс войдет в новую администрацию США как член команды миллиардера Илона Маска. Об этом заявил ТАСС руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине на севере штата Калифорния.

«Дэвид [Сакс] является очень умным человеком, он весьма квалифицирован для этой работы», — отметил источник.

По его словам, бизнесмен также близок к Илону Маску, инвестирует во многие его компании. Сакс в новой американской администрации будет отвечать за политику в сферах искусственного интеллекта и криптовалют.

Источник напомнил, что Сакс дружен с венчурными капиталистами и предпринимателями. По его мнению, бизнесмен будет «очень хорошо воспринят» Кремниевой долиной и станет полезен для высокотехнологичной отрасли. Источник охарактеризовал Сакса как «не радикального республиканца», который демонстрирует «готовность слушать другую сторону».

Сакс является последовательным критиком Украины. Так, он заявлял, что страна платит американским политикам, выступающим за продолжение военного конфликта.

Ранее в США пожелали Трампу удачи в попытке собрать Путина и Зеленского в одной комнате.

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