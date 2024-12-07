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В Москву прибывают иностранные участники Парламентской ассамблеи ОДКБ

В Москву начали прибывать иностранные делегации для участия в ПА ОДКБ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В Москву начали прибывать первые участники мероприятий Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) и 17-го пленарного заседания ассамблеи. Об этом сообщается на сайте Госдумы (ГД).

В числе прибывающих делегация парламента Таджикистана под руководством председателя Палаты представителей Высшего собрания республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды. Уточняется, что его встретила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко, курирующая вопросы сотрудничества ГД с ПА ОДКБ.

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