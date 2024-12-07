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Кулеба: Трамп не решит конфликт на Украине ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа

Экс-глава МИД Кулеба усомнился, что Трамп быстро закончит конфликт на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Die Presse заявил, что будущий президент США Дональд Трамп не сможет урегулировать конфликт в республике «ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа».

По словам Кулебы, победа политика в президентской гонке значит для Украины то же, что для любой другой страны Европы, — новую реальность, которую нужно принять и с которой предстоит работать. Хотя первые заявления и телефонные звонки Трампа наделали много шума, пока это только слова.

«Ясно, что быстрого окончания войны не будет. Это просто невозможно. Какой бы план ни разработал Трамп, ему придется пройти проверку реальностью», — сказал бывший глава МИД.

Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, лидера Украины Владимира Зеленского и будущего главы США Дональда Трампа состоялась в Париже вечером 7 декабря до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации. Политики общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности. Перед тем как сесть в свои автомобили, Зеленский и Трамп обменялись рукопожатиями. Вскоре после этого украинский лидер опубликовал пост в соцсетях, в котором написал о желании закончить боевые действия в республике как можно быстрее.

Ранее глава офиса Зеленского не смог договориться с командой Трампа по границам Украины и членству в НАТО.

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