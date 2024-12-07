Зеленский после встречи с Трампом заявил о желании «завершить войну как можно быстрее»

Президент Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским коллегой Эммануэлем Макроном и следующим американским лидером Дональдом Трампом написал в Telegram-канале о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.

По словам Зеленского, встреча была «хорошей, продуктивной», а американский политик, «как и всегда, настроен решительно». Лидер Украины также поблагодарил Макрона за организацию контактов.

«Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо», — сообщил Зеленский.

Он добавил, что участники встречи договорились работать дальше, а свой пост закончил фразой: «Мир благодаря силе возможен!»

Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, лидера Украины Владимира Зеленского и будущего главы США Дональда Трампа состоялась в Париже вечером 7 декабря до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности. Перед тем как сесть в свои автомобили, Зеленский и Трамп обменялись рукопожатиями.

Ранее Трамп заявил, что мир «немного сходит с ума».