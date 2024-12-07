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В Париже ввели беспрецедентные меры безопасности перед церемонией открытия Нотр-Дама

Макрон откроет Нотр-Дам на фоне недовольства парижан закрытием центра Парижа

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Kevin Coombs/Reuters

Церемония открытия собора Парижской Богоматери, на которой будут присутствовать лидеры 40 стран мира, пройдет в условиях повышенной безопасности, которые введены в Париже. Власти закрыли центр города, что вызвало возмущение парижан, которые ждали восстановления Нотр-Дама, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в субботу с 7 утра во французской столице закрыты все ближайшие к собору станции метро, а также перекрыт проезд автомобилей, такси и общественного транспорта. На церемонию допускают только официальных лиц, а горожанам предлагается смотреть трансляцию с экранов в специально огороженных зонах на левом берегу Сены. Для обеспечения безопасности задействованы шесть тысяч сотрудников полиции, спецназ и снайперы. Во время церемонии открытия собора будет закрыто небо над Парижем.

Местные жители недовольны происходящим. Так, парижанка Клотильд считает, что церемония должна проводиться для парижан, а не иностранных коллег президента Франции Эммануэля Макрона, а управляющий кафе Жиль жалуется на убытки из-за закрытия лавок и кафе.

Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. В ходе мероприятия планируется выступление Макрона. Французские СМИ утверждают, что политик гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, и намерен сделать это своей «минутой славы».

Ранее французы оценили идею сделать вход в Нотр-Дам платным.

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