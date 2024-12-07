Трамп заявил, что боевики готовят атаку на Дамаск для свержения президента Сирии

Боевики в Сирии готовятся к наступлению на Дамаск для свержения лидера страны Башара Асада. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Оппозиционные бойцы в Сирии беспрецедентным шагом полностью захватили множество городов в ходе хорошо скоординированного наступления и теперь находятся на окраине Дамаска, очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к удалению Асада», — заявил он.

По словам Трампа, свержение Асада «может быть лучшим, что с ним могло случиться». Он добавил, что власти США не должны вмешиваться в конфликт, потому что это не их борьба и они «не должны иметь к этому никакого отношения».

7 декабря газета The Wall Street Journal писала, что должностные лица Египта и Иордании предложили сирийскому президенту покинуть республику и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции.

По данным издания, Катар, ОАЭ и другие арабские страны все больше обеспокоены вероятным скорым падением правительства Сирии и возможной дестабилизацией в регионе.

Ранее в Турции выступили за скорейшее урегулирование в Сирии.