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В США признали, что Россия побеждает в конфликте на Украине

SC: Россия уверенно побеждает в украинском конфликте

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Союзники Украины проигрывают в прокси-войне, в то время как Россия успешно выполняет свои задачи в зоне боевых действий. Об этом пишет американское издание Strategic Culture.

«Спровоцированная НАТО опосредованная война в Украине идет ужасно для Соединенных Штатов и их европейских партнеров. Россия уверенно побеждает в этой войне», — говорится в материале.

Авторы материала утверждают, что США на фоне неудач на Украине пытаются открыть против России второй фронт в Сирии.

Российская армия продолжает наступать на позиции противника по всем участкам фронта в зоне СВО.

7 декабря сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и заняли населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике (ДНР). Российские войска отбили десять вражеских контратак.

Ранее российская армия окружила Курахово с четырех сторон.

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