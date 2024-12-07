СМИ узнали, что Трамп может оставить Зеленского без личной встречи в Париже

Следующий президент США Дональд Трамп может не провести отдельную двустороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже, куда оба политика прибыли на церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери. Об этом пишет The Washington Post (WP).

»[Президент Франции Эммануэль] Макрон в субботу проведет отдельную встречу с... Зеленским. Не ясно, встретится ли также Трамп с Зеленским», — говорится в статье.

Пока три президента провели в Елисейском дворце трехстороннюю встречу, которая продолжалась около получаса. Президенты общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности. Перед тем как сесть в свои автомобили, Зеленский и Трамп обменялись рукопожатиями. Украинский президент по итогам встречи написал в Telegram-канале о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.

Ранее Трамп заявил, что мир «немного сходит с ума».