В США сообщили о выводе из Сирии иранских командиров КСИР и дипломатов

Иран начал выводить из Сирии, где продолжается наступление оппозиционных сил, командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и дипломатов. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванного иракского чиновника.

«Иран начал выводить некоторых из своих боевых командиров из Сирии, в то время как силы повстанцев продолжают стремительное наступление с севера в сторону столицы Дамаска», — отмечается в сообщении.

Также Тегеран начал эвакуировать персонал посольства в Дамаске, указано в статье.

По мнению журналистов, действия Ирана свидетельствуют о растущем беспокойстве из-за угрозы свержения президента Сирии Башара Асада.

7 декабря официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что сообщения СМИ о начале эвакуации иранских военных и посольства из Дамаска на фоне активизации террористических группировок в Сирии не соответствуют действительности.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники в регионе писала, что 6 декабря часть сотрудников посольства Ирана в Дамаске, их семьи и гражданские лица начали покидать Сирию. Одни были направлены в Тегеран на самолетах, другие отправлены наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

Ранее в парламенте Ирана опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии.