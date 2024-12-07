Трамп прибыл в Париж на открытие Нотр-Дама

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп приземлился в Париже, где он посетит церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери, символа французской столицы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Трамп возвращается на мировую арену, чтобы присоединиться к лидерам на церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери. Он по-прежнему остается частным лицом, но уже готовится к решению множества международных кризисов», — говорится в сообщении.

Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. В ходе мероприятия планируется выступление президента Франции Эммануэля Макрона. Французские СМИ утверждают, что политик гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, и намерен сделать это своей «минутой славы».

Также ожидается, что Трамп и Макрон проведут встречу в кулуарах субботнего визита, однако предмет диалога двух лидеров не раскрыт.

Сообщалось, что изначально французский лидер планировал провести выступление внутри собора, однако общественность возмутилась и обвинила президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. В результате мероприятие было перенесено на паперть.

На церемонии, как ожидается, состоится освящение нового алтаря, таинство будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим принять в них участие.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. В результате происшествия обрушился стометровый шпиль собора, кроме того, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек занимались ликвидацией пожара в течение нескольких часов.

Как стало известно позднее, огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

Реконструкция собора началась в 2022 году, после двухлетней работы по организации устойчивости и безопасности собора для внутренних реконструкций.

Ранее Папа Римский отклонил приглашение посетить открытие Нотр-Дама.