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Лавров прекратил следить за заявлениями Зеленского

Лавров заявил, что перестал следить за высказываниями Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на сессии Дохийского форума, что некоторое время назад прекратил следить за тем, что говорит президент Украины Владимир Зеленский. Так министр прокомментировал намеки главы украинского государства о готовности к заморозке российско-украинского конфликта при включении подконтрольных Киеву территорий «под зонтик» НАТО, сообщает ТАСС.

Как пояснил дипломат, он перестал делать это, поскольку лидер Украины «может менять свою позицию от «а» до «я» в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент».

На этой неделе Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Зеленский является неадекватным, если после своих слов об «особях» собирается вернуть русскоговорящих людей под «свою территориальную целостность».

В августе Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» сказал, что Зеленский намерен перевести конфликт в большую войну с участием Североатлантического альянса, чтобы войска НАТО воевали вместо него. По его словам, президент Украины хотел бы сам «отступить в сторону, и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы».

Ранее в Крыму назвали страх Зеленского.

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