«Типичная реакция»: Захарова – о восхищении американок Лавровым после интервью Карлсону

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова всегда вызывают у женщин «эмоции, близкие к экстазу». Так она прокомментировала восхищенные комментарии американок в соцсетях и признания в любви после беседы российского министра с журналистом Такером Карлсоном.

«Это типичная реакция. Эмоции, которые у зрительниц вызывают интервью Лаврова, близки к экстазу. Не стал исключением и этот раз», — сказала Захарова.

Интервью руководителя МИД РФ Карлсону было опубликовано в ночь на 6 декабря. Беседа длилась 80 минут. В интервью Лавров рассказал, в частности, о конфликте на Украине, прокомментировал заявления американских политиков об обмене ограниченными ядерными ударами, поделился мнением о избранном президенте США Дональде Трампе и о ситуации в Сирии.

Менее чем за час интервью Лаврова в социальной сети Х (бывший Twitter) набрало свыше миллиона просмотров. При этом большинство пользователей соцсети в комментариях поддержали позицию главы МИД России, назвали его «умным и рассудительным», а также «самым аутентичным государственным деятелем в мире».

Некоторые американки в комментариях признались, что Лавров покорил их сердца. Они дали ему имя «LOVErov» (от англ. love — любовь. — «Газета.Ru») и даже высказали желание выйти за министра замуж.

Ранее в Кремле заявили, что Путин вряд ли смотрел интервью Лаврова Карлсону.