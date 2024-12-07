Лавров высказался о захвате террористами территорий в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на сессии Дохийского форума, что нельзя позволить террористам захватить территории в Сирии. Его цитирует ТАСС.

«Недопустимо позволять террористической группировке брать под свой контроль территории в нарушение существующих соглашений, начиная с резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, которая решительно подтверждает суверенитет, территориальную целостность и единство Сирии», — сказал министр.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

5 декабря командование Вооруженных сил Сирии сообщило об отступлении войск из города Хама.

Российские военные в Сирии участвуют в отражении наступления боевиков, нанося авиаудары по их позициям и линиям снабжения.

Ранее в Кремле заявили, что пристально следят за обстановкой в Сирии.