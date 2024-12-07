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Шольц призвал к гарантиям безопасности для Украины, чтобы на нее не напали «в третий раз»

Шольц считает преждевременными разговоры об отправке немецких солдат на Украину

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Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает преждевременными разговоры об отправке немецких солдат на Украину. Он также призвал обеспечить республике такие гарантии безопасности, чтобы на нее не напали «в третий раз», пишет Der Spiegel.

Канцлер подчеркнул, что «в настоящее время» считает дебаты о возможном присутствии немецких миротворцев на Украине неуместными.

«Пока продолжаются боевые действия, немецких войск в Украине не будет. Что касается периода после того, в фокусе обсуждений должны быть гарантии безопасности для Украины, чтобы Украина была уверена, что Россия не нападет на нее еще в третий раз – после 2014 и 2022 года», – заявил Шольц.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

Ранее Шольц допустил совместную работу с Трампом ради мира на Украине.

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