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Политолог заявил о беспомощности киевских властей

Политолог Магда: визит украинской делегации в США говорит о беспомощности Киева

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Kevin Lamarque/Reuters

Поездка украинской делегации во главе с руководителем офиса президента страны Андрея Ермака в США свидетельствует о неопределенности стратегии Киева. Такое мнение высказал украинский политолог Евгений Магда в интервью Gazeta.pl.

Проведение переговоров с администрацией Дональда Трампа еще до его вступления в должность президента может показать слабость Киева, уверен он.

«Я понимаю, что Украина устала от военных действий, но такой визит в США может показать нашу слабость на фоне позиции России», — сказал Магда.

Подобные действия ослабляют позицию Киева на переговорах об урегулировании конфликта на Украине.

5 декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отправил делегацию во главе с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком в Нью-Йорк на переговоры с будущим советником по национальной безопасности Китом Келлогом.

Ранее в США обратили внимание на изменение тона Зеленского.

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