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В США придумали, как обезопаситься от связанных с Россией судебных исков

Сенат США рассмотрит законопроект о защите от судебных исков со стороны РФ

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J. Scott Applewhite/AP

Конгрессмен Уэсли Хант представил в сенат США проект закона, предлагающий запретить подавать гражданские иски в федеральные суды в связи с уроном, нанесенным из-за введенных Вашингтоном санкций. Соответствующий документ опубликован на портале американского парламента.

В пояснительной записке говорится, что законопроект «О защите американцев от судебных исков со стороны России от 2024 года» должен защитить резидентов США от любой ответственности за невыполнение обязательств. Кроме того, иностранцы или лица, действующие от имени американских резидентов, не смогут получить компенсацию от американцев, добросовестно выполняющих «обязательства в соответствии с санкциями».

То есть власти снимают с компаний любую ответственность за невыполнение обязательств. Однако, при условии, если контракт был заключен до введения санкций.

Действие законопроекта не ограничивается лишь Соединенными Штатами. Палата представителей приняла закон на текущей неделе, рассмотреть его предстоит сенату.

Ранее в G7 сообщили о планах ужесточения санкций против России.

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