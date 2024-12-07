В Евросоюзе обвинили Маска в изменении алгоритмов X для поддержки Трампа

Члены Европарламента (ЕП) от разных стран обвинили американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска в изменении алгоритмов принадлежащей ему соцсети X для поддержки избранного президента США Дональда Трампа. Это утверждается в парламентском запросе евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Исследование, проведенное учеными из Квинслендского университета, демонстрирует, что с июля активность в аккаунте Маска в X резко возросла: количество просмотров его постов увеличилось на 138%, ретвитов — на 238%, а лайков — на 186%. Рост просмотров происходил намного быстрее, чем у других известных политических аккаунтов. Отчет Центра по противодействию цифровой ненависти показал, что посты Маска набрали 1,7 млрд просмотров с тех пор, как он поддержал Трампа», — говорится в запросе европейских депутатов.

Депутаты также указали на сообщения СМИ, в которых утверждается, что предприниматель «влиял на алгоритм, чтобы придать своему контенту приоритетное значение, не делая это прозрачным».

Накануне сообщалось, что Маск потратил по меньшей мере $260 млн на предвыборную кампанию избранного президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее Маска сочли «мини-Гитлером» из-за политики в Х.