Власти Литвы хотят создать комиссию по оценке «угроз» со стороны артистов РФ

Власти Литвы планируют создать комиссию в литовском сейме, которая будет оценивать степень «угрозы» национальной безопасности страны со стороны российских исполнителей и определять, смогут ли они выступать в Литве. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Литва».

«По задумке Комитета по культуре, комиссия будет оценивать, представляют ли такие исполнители «угрозу нацбезопасности», а также решать, могут ли они выступать в Литве», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на данный момент организаторы культурно-развлекательных мероприятий в Литве не знают, куда обращаться, чтобы получить заключение, может ли исполнитель представлять «угрозу» и не вызовут ли его концерты негативной реакции.

По данным агентства, создаваемая комиссия может получить право законодательно запрещать проводить концерты в Литве в течение 20 лет тем артистам из РФ, кто выступал в Крыму или на воссоединенных с Россией территориях.

До этого сообщалось, что Латвия намерена выслать более тысячи россиян.

Ранее Литва запретила пересекать границу с РФ грузовому транспорту без груза.