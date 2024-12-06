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Новый министр культуры Литвы осудил процесс отмены русской культуры

Министр культуры Литвы Бирутис осудил процесс отмены русской культуры в стране

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Depositphotos

Новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис заявил, что осуждает попытки отменить русскую культуру в его стране. Об этом сообщает портал Delfi.

Бирутис назвал естественным то, что в Литве проживает много людей русской национальности.

«Они граждане Литвы и, скорее всего, лояльны Литве как своей Родине. Поэтому сразу заклеймить национальность и их культуру, я считаю, совершенно неправильно, неадекватно, и политики не должны так поступать», — сказал министр.

Он отметил, что каждого российского исполнителя, приезжающего с выступлениями в Литву, нужно рассматривать индивидуально. Как отмечает Delfi, в список нежелательных для Литвы лиц включены такие певцы, как Филипп Киркоров, Наташа Королева и Хабиб.

В декабре прошлого года стало известно, что власти Литвы планируют создать комиссию в сейме, которая будет оценивать степень «угрозы» национальной безопасности страны со стороны российских исполнителей и определять, смогут ли они выступать в стране. Как передавало агентство «Sputnik.Литва», создаваемая комиссия может получить право законодательно запрещать проводить концерты в Литве в течение 20 лет тем артистам из РФ, кто выступал в Крыму или на воссоединенных с Россией территориях.

Ранее основатель Pink Floyd рассказал о демонизации России Западом.

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