Президент Румынии высказался о дате новых выборов главы государства

Дата новых президентских выборов в Румынии будет установлена правительством страны. Об этом действующий глава государства Клаус Йоханнис заявил в телеобращении к гражданам страны, сообщает РИА Новости.

Избирательные участки должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Этого не случится из-за того, что 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Основанием для такого решения стали рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.

По факту массированного вмешательства в выборы президента Румынии генпрокуратура страны возбудила два уголовных дела. В ведомстве отметили, что речь идет о новом типе преступлений, ранее не встречавшихся в стране.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Румынии Елена Ласкони осудила решение КС заново провести выборы.