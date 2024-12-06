В Германии на обсуждение бундестага вынесли резолюцию по поставкам ракет Taurus Украине

Свободная демократическая партия (СвДП) Германии вынесла на обсуждение бундестага резолюцию, в которой предлагается направить Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что правительству ФРГ нужно немедленно разрешить поставки Киеву Taurus, чтобы Украина могла атаковать российские военные объекты, которые расположены «далеко за линией фронта».

СвДП предлагает предоставить Вооруженным силам Украины имеющееся в распоряжении Германии дальнобойное оружие. Также в резолюции содержится призыв дать Киеву гарантию на вступление в НАТО и очертить «конкретную перспективу» членства в альянсе. Кроме того, партия выступает за выделение еще одного пакета помощи для Украины до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 ноября 2025 года.

Выступая в бундестаге, глава фракции свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр упрекнул Социал-демократическую партию Германии и канцлера Олафа Шольца в колебаниях и нерешительности в вопросе поставок оружия Киеву.

«Неоднократно, как, например, в вопросе поставки танков, канцлер, наконец, уступал и поставки осуществлялись, но этого всегда было слишком мало и слишком поздно», — сказал Дюрр.

В конце октября Шольц заявил, что считает поставки Украине крылатых ракет неправильными. Он объяснил, что этот шаг будет способствовать эскалации, и сказал, что не будет рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

Ранее глава минобороны Германии допустил отправку немецких войск на Украину.