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В Грузии заявили, что Зеленский служит интересам других стран, а не Украины

Мэр Тбилиси Каладзе: Зеленский служит интересам других стран, а не Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

Владимир Зеленский служит интересам других стран, а не Украины. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, слова которого передает ТАСС.

«Сегодня он не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам других стран», — заявил Каладзе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Зеленский является неадекватным, если после своих слов об «особях» собирается вернуть русскоговорящих людей под «свою территориальную целостность».

Лавров отметил, что раньше Зеленский «рьяно защищал русский язык», когда выступал на концертах в Донецке и Горловке в апреле 2014 года. Но, став президентом Украины, быстро изменился, заметил министр.

Ранее Лавров назвал условие для мира на Украине.

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