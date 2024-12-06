Путин прилетел в Минск

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Высшем государственном совете Союзного государства (СГ). Об этом сообщает ТАСС.

После выступления на мероприятии Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщали в Кремле, главы двух государств обсудят вопросы безопасности, а именно укрепление общего оборонного пространства в рамках Союзного государства, а также подпишут совместный договор о гарантиях безопасности и концепцию безопасности СГ.

Помимо прочего планируется принять обстоятельные решения по внедрению мягких тарифов на услуги связи — отмене роуминга между странами, созданию общего рынка электроэнергии, противостоянию с нелегальным ввозом товаров.

Политики планируют обсудить и острые мировые проблемы, после чего проведут встречу тет-а-тет.

В 2024 году отмечается 25 лет с момента подписания Договора о Союзном государстве, подписанным Россией и Белоруссией. Встреча Путина и Лукашенко приурочена к этой дате.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какие задачи решает договор о гарантиях безопасности с Белоруссией.