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Иран призвал Украину прекратить поддерживать террористов

МИД Ирана призвал Украину прекратить поддержку террористов в Сирии

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Ирана призвало Украину прекратить поддерживать террористические группировки в Сирии, назвав действия украинских властей нарушением международных обязательств по борьбе с терроризмом. Об этом утверждается в заявлении ведомства, размещенном в Telegram-канале правительства исламской республики.

«Помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу, указывая на сообщения о незаконной торговле оружием некоторыми украинскими чиновниками и поддержке Украиной террористических группировок в Сирии, назвал эти действия нарушением международных обязательств стран в отношении предотвращения и борьбы с терроризмом и потребовал прекратить их», — говорится в публикации.

До этого газета New York Times, ссылаясь на исполнительного директора Сирийской чрезвычайной оперативной группы (американской гуманитарной организации) Муаза Мустафу, сообщила, что в Сирии террористы координируют с Украиной свои действия, чтобы противодействовать России.

Ранее Сирия разорвала дипотношения с Украиной.

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