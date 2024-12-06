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Госдума планирует обсудить ужесточение наказания за вооруженный мятеж

Госдума может 11 декабря обсудить ужесточение наказания за вооруженный мятеж

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате парламента 11 декабря на пленарном заседании во втором чтении принять законопроект, который предлагает дифференцировать ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в этот процесс и от тяжести наступивших последствий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет.

«Рекомендовать Госдуме принять во втором чтении проект федерального закона №671359-8 «О внесении изменений в статьи 275 и 279 УК РФ. <…> Предложить Совету Госдумы включить законопроект в проект порядка работы Госдумы для рассмотрения во втором чтении на 11.12.2024», — говорится в решении комитета.

6 декабря комитет Государственной думы одобрил введение уголовного наказания за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. За помощь противнику в подрыве российской безопасности будет предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, а также штраф до 500 тыс. руб.

Ранее в Госдуме предложили создать программу льготной ипотеки для участников СВО.

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