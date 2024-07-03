Трансляция заседания второго Западного окружного военного суда по делу сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексея, Иоанна и Тимофея, 1 июля 2024 года

Сыновей липецкого священника приговорили к 17 годам за попытку вступить в ВСУ. Вину они не признали Суд приговорил братьев Ащеуловых на сроки от 17 до 17,5 года по делу о госизмене

Трех сыновей липецкого священника признали виновными в покушении на госизмену, попытке незаконного пересечения границы и участии в организации, признанной в России террористической. Иоанн, Алексей и Тимофей Ащеуловы получили от 17 до 17,5 лет колонии. Свою вину они не признали. В последнем слове старший из братьев отмечал, что не надеется на объективный приговор. Его адвокат рассказал, как подзащитный воспринял вердикт и что намерен делать.

Суд вынес приговор трем сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова — Иоанну, Алексею и Тимофею — по делу о госизмене и терроризме, передал корреспондент ТАСС из зала суда. Их признали виновными в покушении на госизмену (ст. 275 УК РФ), в попытке незаконного пересечения государственной границы (ст. 322 УК РФ) и участии в деятельности организации, признанной террористической (ст. 205.5 УК РФ).

«По совокупности преступлений назначить [старшему брату] Иоанну Ащеулову 17,5 года лишения свободы, Алексею — 17 лет, Тимофею — 17 лет», — огласил приговор судья.

При этом свобода всех подсудимых будет ограничена в течение двух лет после отбытия наказания.

Прокурор запрашивал по 18 лет лишения свободы для каждого из обвиняемых: первые три года мужчины должны были бы провести в тюрьме, а оставшиеся 15 лет — в колонии строгого режима.

Подсудимые свою вину не признали. В последнем слове старший из сыновей Ащеулова заявил, что пытался помешать действиям российского правительства при проведении СВО. Судья несколько раз прерывал его речь, обращая внимание, что последнее слово — это не перформанс и Иоанн должен говорить в рамках предъявленных обвинений.

«Я не террорист, в моих деяниях нет ничего, что попадало бы под определение терроризма», — сказал Иоанн во время заседания. При это он отметил, что не надеется на объективную оценку своих действий, а любой полученный им срок не идет ни в какое сравнение по значимости с тем, сколько людей погибли на СВО.

Два других брата выступали недолго: Алексей осудил любую террористическую деятельность, Тимофей заявил, что не совершал ничего аморального.

Дело братьев Ащеуловых

В июне стало известно о задержании Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых в Курской области при попытке перейти границу и воевать на стороне ВСУ. Дело вскоре передали во 2-й Западный окружной военный суд. Его рассматривали в открытом режиме.

По версии следствия, сыновья липецкого священника после пересечения границы хотели вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

Семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли у нее девятерых несовершеннолетних детей из-за плохих условий проживания. Через две недели детей вернули родителям, предложив им на время ремонта в их постоянном жилище переехать в село Озерки. Сам глава семьи, священник Игорь Ащеулов, был лишен прихода, поскольку его уличили в грубом обращении с прихожанами.

Как сообщило ТАСС, в РПЦ «со скорбью» восприняли дело о госизмене против Ащеуловых и подчеркнули, что их отец не связан с организацией:

«Этот священник с 2008 года не является клириком приходов и монастырей Липецкой епархии, с этого времени о нем нам ничего не известно».

Реакция на приговор

Адвокат Михаил Шахов, который представлял интересы Иоанна, рассказал «Газете.Ru», что его подзащитный был готов принять любое наказание:

«Иоанн сказал, что примет любое наказание. Приговор просил не обжаловать. Так как адвокат связан волей доверителя, то апелляционную жалобу подавать не будем. Действия, свершенные им, он признал, но не считает эти действия преступлением».

Юрист добавил, что трое братьев «чувствуют себя хорошо». По словам Шахова, его подзащитный может передумать по поводу апелляции в течение 15 дней после получения приговора.