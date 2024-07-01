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Липецкий священник назвал «любознательными» своих сыновей, пытавшихся вступить в ВСУ

Липецкий священник Ащеулов назвал своих детей самыми лучшими людьми

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Липецкий священник Игорь Ащеулов, детей которого обвиняют в госизмене, рассказал, что они самые лучшие люди, которых он знает. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

«Ребята были послушные, неконфликтные, дружелюбные, любознательные», — рассказал он на суде.

Заседание проходит во Втором Западном окружном военном суде. Сыновей священника обвиняют в покушении на госизмену (переход на сторону противника), а также в покушении на участие в действиях террористической организации и покушении на пресечение госграницы без надлежащего разрешения.

Сыновья священника на заседании 1 июля признались в суде в желании вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По версии следствия, они хотели вступить в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

«Я признаю вину в тех деяниях, которые мне вменяются», — сказал Иоанн Ащеулов. Его брат Тимофей добавил, что признает то, что ему вменяют, но не считает это виной. Третий из братьев Ащеуловых — Алексей — не высказал своего отношения к предъявленному обвинению.

До этого в РПЦ опровергли связь со священником Ащеуловым. Там заявили, что он не является клириком Липецкой митрополии с 2008 года.

Впервые об Ащеуловых заговорили в СМИ еще в 2007 году, когда жена Игоря Ащеулова написала на него заявление, обвинив в издевательстве над ней и детьми. Сам Ащеулов называл это «обычным семейным разладом».

Ранее в Крыму вынесли приговор мужчине, который собирался вступить в ВСУ.

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