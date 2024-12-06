Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Маск потратил «поражающую воображение» сумму на поддержку Трампа

NYT: Маск потратил более $250 млн, чтобы помочь Трампу победить на выборах

close
Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск потратил более $250 млн, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах в США. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на документы.

«Илон Маск, самый богатый человек в мире, потратил более четверти миллиарда долларов в последние месяцы выборов этого года, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах», — говорится в тексте.

Газета оценила эту сумму как «поражающую воображение». В то же время отмечается, что общие расходы Маска на прошедшие в Соединенных Штатах выборы неизвестны и вряд ли станут доступны общественности.

Телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники ранее сообщил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа. По данным телеканала, с момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения. Источники телеканала также сообщают, что предприниматель уже принимал участие в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами.

Ранее Маск благодаря победе Трампа побил свой собственный рекорд по богатству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами