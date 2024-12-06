Стало известно, что Маск потратил «поражающую воображение» сумму на поддержку Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск потратил более $250 млн, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах в США. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на документы.

«Илон Маск, самый богатый человек в мире, потратил более четверти миллиарда долларов в последние месяцы выборов этого года, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах», — говорится в тексте.

Газета оценила эту сумму как «поражающую воображение». В то же время отмечается, что общие расходы Маска на прошедшие в Соединенных Штатах выборы неизвестны и вряд ли станут доступны общественности.

Телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники ранее сообщил, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа. По данным телеканала, с момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения. Источники телеканала также сообщают, что предприниматель уже принимал участие в двух телефонных разговорах Трампа с иностранными лидерами.

Ранее Маск благодаря победе Трампа побил свой собственный рекорд по богатству.