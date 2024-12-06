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В ЕП рассказали о последствиях западных санкций против России

В ЕП заявили о контроле КНР над авиацией из-за западных санкций против РФ

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Депутаты Европейского парламента (ЕП) от Дании Кристель Шальдемосе и Стине Боссе пожаловались Еврокомиссии (ЕК), что из-за антироссийских санкций Запада на рынке авиации сформировалась «недобросовестная конкуренция» в пользу Китая. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на текст их письма.

По словам депутатов, с началом конфликта на Украине китайские авиакомпании стремительно расширили свои маршруты в Европу, а многие европейские авиакомпании были вынуждены приостановить свою деятельность в Китае.

Шальдемосе и Боссе утверждают, что это несоответствие создает неравные условия для полетов, когда европейские авиакомпании вынуждены совершать длительные и дорогостоящие обходные маневры в обход российского воздушного пространства из-за российских контрсанкций, в то время как их китайские коллеги продолжают выполнять полеты без ограничений.

В связи с этим они обратились к ЕК с просьбой оценить данную ситуацию и принять меры для «обеспечения честной конкуренции».

До этого стало известно, что Евросоюз может впервые включить компании КНР в черный список по санкциям против РФ. Предполагается, что эта мера может быть предпринята в рамках 15-го пакета санкций, обсуждение которого началось 27 ноября.

Ранее Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов из-за санкций Запада.

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