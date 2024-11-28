ЕС впервые может включить китайские компании в черный список

Евросоюз может впервые включить компании КНР в черный список по санкциям против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на EUobserver.

Предполагается, что эта мера может быть предпринята в рамках 15-го пакета санкций, обсуждение которого началось 27 ноября. По данным портала информации, в черный список попадут китайская предпринимательница и шесть компаний из КНР, две из которых зарегистрированы в Гонконге. На каком основании они будут включены в этот список, не уточняется.

Прежде Евросоюз включал китайские компании или физические лица только в серый список ЕС, то есть в список компаний, требующих дополнительного надзора.

До этого сообщалось, что Евросоюз намерен ввести санкции против более 45 российских нефтяных танкеров.

Кроме того, ЕК намерена внести в санкционный список свыше 50 физических лиц и приблизительно 40 организаций, заморозив их активы и введя запрет на поездки.

ЕС в рамках 15-го пакета рассчитывает ввести ограничения против российских военных производителей и ряда китайских фирм, которые якобы снабжают Россию некоторыми деталями для производства беспилотников. Санкции также могут ввести и в отношении российских компаний, специализирующихся на транспортировке нефти.

Ранее компания из РФ попала под санкции США по закону о нераспространении ОМУ.