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В Россотрудничестве раскрыли причину хороших отношений с Индонезией

Россотрудничество: контакты России и Индонезии растут из-за схожих ценностей

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Shutterstock

Контакты между Россией и Индонезией укрепляются благодаря схожим ценностям двух стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил Никита Шиликов — руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте.

«На мой взгляд, нас объединяет оптимистичный взгляд на жизнь. Индонезийский менталитет во многом напоминает наш: здесь живут открытые и дружелюбные люди, которые, как и россияне, всегда готовы прийти на помощь в трудной ситуации,» — сказал Шиликов. Он добавил, что у государств есть общие ценности, и это одна из причин, по которой наблюдается рост как качества, так и количества взаимодействий между нашими странами.

6 декабря в Русском доме в Джакарте пройдет акция по сдаче донорской крови, на которую зарегистрировались около 100 человек. По словам Шиликова, сбор крови стал одной из устоявшихся форм взаимодействия с местным населением.

«Отзывчивость и доброта индонезийцев впечатляют; в этом мы действительно очень похожи,» — заключил глава дома.

Как недавно стало известно, каждое пятое бронирование в отелях за рубежом у россиян в ноябре приходилось на страны с теплым климатом. При этом спрос на такие направления вырос на 15% относительно прошлого года.

Наиболее популярными регионами для пляжного отдыха в конце осени у российских туристов стали Юго-Восточная и Южная Азия (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Филиппины, Шри-Ланка), а также страны Ближнего Востока (ОАЭ, Египет, Катар).

Ранее власти Индонезии потребовали от Apple $1 млрд за разрешение на продажу iPhone 16.

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