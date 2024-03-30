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В доме президента Перу прошли обыски по «делу Rolex»

RPP: в доме президента Перу прошли обыски по делу о хранении люксовых часов

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Global Look Press

В доме президента Перу Дины Болуарте и в резиденции главы государства прошли обыски из-за дела о незадекларированной коллекции люксовых часов. Об этом заявил премьер-министр Густаво Адрианзен, чьи слова приводит портал RPP.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры Перу и полицейские отдела по расследованию дел особой сложности (Diviac) с санкции верховного судьи прибыли в резиденцию президента в 4:29 утра по местному времени (12:29 мск).

По данным портала, дверь представителям прокуратуры не открыли, из-за чего полицейским пришлось применить таран. Болуарте дома не оказалось, на месте были ее адвокаты.

Прокурор Халви Колчадо заявил журналистам, что обыск в резиденции будет проходить конфиденциально. «Позже прокуратура сообщит о том, что изъято», — подчеркнул он.

До этого, как сообщается, генпрокуратура Перу подала запрос в Верховный суд в связи с предполагаемым незаконным обогащением президента Болуарте, а также с хранением ею незадекларированных дорогостоящих часов.

В декабре экс-президент Перу Альберто Фухимори, осужденный на 25-летний тюремный срок за нарушения прав человека во время своего десятилетнего правления в 1990-х годах, вышел на свободу.

Ранее чиновника Минэкономики на Северном Кавказе заподозрили в воровстве из бюджета.

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