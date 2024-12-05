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В Санкт-Петербурге закрывается генконсульство Словакии

Генконсульство Словакии в Санкт-Петербурге прекратит свою работу 31 декабря

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Wikimedia Commons

Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге прекратит свою работу 31 декабря в связи с решением правительства. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Граждане Российской Федерации могут продолжать подавать заявления на получение виз, разрешений на проживание или заверение подписей, переводов, фотокопий и копий документов в Посольстве Словацкой Республики в Москве», — говорится в сообщении.

В четверг на полях заседания совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, республика хочет получать нефть и газ из России через разные каналы, однако первоочередную важность для нее представляют гарантированные поставки. Лавров, в свою очередь, подтвердил готовность РФ соблюдать свои обязательства при продолжении поставок.

Ранее премьер Словакии заявил о готовности нормализовать отношения с РФ.

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