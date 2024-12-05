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Словакия подтвердила намерение продолжить получать газ и нефть из РФ

Министр Бланар: Словакия хочет сохранить пути для транзита нефти и газа из РФ

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Kira Hofmann/Global Look Press

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на Мальте подтвердил, что страна хочет и дальше получать газ и нефть из РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«В интересах Словакии сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа из России, которые надежны и стабильны с точки зрения цен», — сказал представитель Словакии.

По его словам, республика хочет получать ресурсы разными каналами, однако первоочередную важность для нее представляют гарантированные поставки. Лавров, в свою очередь, подтвердил готовность РФ соблюдать свои обязательства при продолжении поставок.

Также 5 декабря глава МИД России провел закрытую встречу с коллегой из Венгрии Петером Сийярто на полях заседания совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Это уже вторая встреча Лаврова и Сийярто за последнюю неделю. В прошлый раз министры проводили переговоры 2 декабря в Москве.

Ранее Лавров обвинил США в нападении на Россию.

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