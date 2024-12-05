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Политолог назвал символическими санкции Украины против Грузии

Политолог Караханов: санкции Украины против Грузии носят символический характер

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Shakh Aivazov/AP

Санкции Украины против Грузии носят символический характер, они кардинально не поменяют ничего в обеих странах. Об этом в беседе с «Известиями» заявил политолог-международник Энес Караханов.

«Ответные меры Грузии, если они последуют, также будут иметь скорее символический характер. Закрытие логистических путей, ограничение доступа к грузинским товарам или введение визового режима могут создать определенные неудобства, но не изменят общей картины», — предположил он.

По словам Караханова, экономика двух стран не связана настолько, чтобы санкции вызвали серьезные последствия.

5 декабря президент Украины Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Украинский лидер также призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

Ранее в ЕС пригрозили Грузии санкциями за действия против протестующих.

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