Политолог назвал символическими санкции Украины против Грузии

Санкции Украины против Грузии носят символический характер, они кардинально не поменяют ничего в обеих странах. Об этом в беседе с «Известиями» заявил политолог-международник Энес Караханов.

«Ответные меры Грузии, если они последуют, также будут иметь скорее символический характер. Закрытие логистических путей, ограничение доступа к грузинским товарам или введение визового режима могут создать определенные неудобства, но не изменят общей картины», — предположил он.

По словам Караханова, экономика двух стран не связана настолько, чтобы санкции вызвали серьезные последствия.

5 декабря президент Украины Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Украинский лидер также призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

Ранее в ЕС пригрозили Грузии санкциями за действия против протестующих.