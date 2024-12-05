Порошенко рассказал о беседе с будущим советником Трампа по нацбезопасности

Бывший украинский лидер Петр Порошенко обменялся мнениями по поводу поставок летального оружия с будущим советником избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем. О том, что политики обсуждали в ходе встречи, экс-глава государства рассказал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Порошенко, его беседа с Уолтцем оказалась «обнадеживающей».

«Уолтц отметил факт предоставления Киеву первого летального оружия при каденции Трампа», — подчеркнул экс-глава государства.

3 декабря советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что руководство страны намерено до середины января 2025 года отправить на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов. Более того, Вашингтон передаст Киеву тысячи ракет и иные критически важные вооружения.

Как сказал чиновник, также действующий хозяин Белого дома распорядился разработать дополнительные меры поддержки Украины. В том числе это касается новых пакетов санкций в отношении Москвы и предоставления Киеву права использовать американские дальнобойные ракеты для ударов по российской территории.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ всегда будет отвечать на удары противников.