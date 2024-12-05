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Эксперт раскрыл, почему мир на Украине зависит от США

Профессор Дизен: мира на Украине не будет, пока США этого не захотят

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирных переговоров по Украине не будет до тех пор, пока США не будут в них заинтересованы. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

Эксперт отметил, что большинство украинцев хотят начать процесс мирного урегулирования конфликта.

«Но Вашингтон не закончил с Украиной и оказывает давление на Украину, чтобы она отправила своих 18-летних детей на передовую», — пишет профессор.

Дизен также подчеркнул, что Украине с такими союзниками в лице США «и врагов не пожелаешь».

Незадолго до этого стало известно, что Киев планирует заявить о готовности к мирным переговорам, о чем сообщают американские СМИ. Делегация главы офиса президента Украины Андрея Ермака встретилась в США с командой избранного американского главы государства Дональда Трампа.

Как стало известно, республиканцы не выказали интереса к идее членства Украины в Североатлантическом альянсе, кроме того, лидеры объединения начали обсуждение альтернативы по украинскому урегулированию, чтобы «не провоцировать» Россию.

При этом цели НАТО поменялись — речь уже не идет о поражении России, но о намерении дать Украине переговорные позиции повыгоднее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили планы Украины объявить о готовности к переговорам.

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