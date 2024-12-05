В России оценили планы Украины объявить о готовности к переговорам

Украина готова к переговорам с Россией, но только психологически, а не политически, считает независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич. Так он в беседе с 360.ru прокомментировал сообщения о том, что украинские власти планируют заявить о готовности к миру.

Напомним, о соответствующих планах Киева написала американская газета The Wall Street Journal. В публикации отмечалось, что после трехлетнего конфликта Украина устала и планирует сообщить о своей готовности к миру. По мнению Станкевича, подобных публикаций мало – властям страны следует прямо заявить об этом, а затем направить свою делегацию с конкретными предложениями для обсуждения.

«Но пока то, что мы слышим сейчас – это в лучшем случае демонстрация психологической готовности, а не политической», — пояснил он.

В целом слова о желании добиться «устойчивого мира» говорят о том, что риторика украинских властей сменилась, считает политолог. Он назвал это маленьким и верным сигналом, призвав дождаться соответствующих политических заявлений.

Ранее на Западе объявили о скорых переговорах Украины и России.