Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили планы Украины объявить о готовности к переговорам

Политолог Станкевич: Киев готов к переговорам с Россией только психологически

close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украина готова к переговорам с Россией, но только психологически, а не политически, считает независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич. Так он в беседе с 360.ru прокомментировал сообщения о том, что украинские власти планируют заявить о готовности к миру.

Напомним, о соответствующих планах Киева написала американская газета The Wall Street Journal. В публикации отмечалось, что после трехлетнего конфликта Украина устала и планирует сообщить о своей готовности к миру. По мнению Станкевича, подобных публикаций мало – властям страны следует прямо заявить об этом, а затем направить свою делегацию с конкретными предложениями для обсуждения.

«Но пока то, что мы слышим сейчас – это в лучшем случае демонстрация психологической готовности, а не политической», — пояснил он.

В целом слова о желании добиться «устойчивого мира» говорят о том, что риторика украинских властей сменилась, считает политолог. Он назвал это маленьким и верным сигналом, призвав дождаться соответствующих политических заявлений.

Ранее на Западе объявили о скорых переговорах Украины и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами